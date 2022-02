O secretário de esporte Welliton Oliveira Ferreira, teve sua bicicleta furtada na noite de terça-feira, 8, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a bicicleta era nova, ele havia acabado de comprar e estava em cima de uma caminhonete ao lado da secretaria de esporte no pátio do estádio municipal.

Dados da bicicleta, BIC ARO 29 CAIRU AL LOTUS/CXR 87120010 000 5102 F. MEC Q17 318560 VERMELHO FOSCO/PRETO N. de Serie: N025709

Quem tiver qualquer sobre o veículo informação ligar para Polícia Militar 190.