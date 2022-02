A Ong Amor de 4 Patas, que recolhe, cuida e coloca para adoção animais abandonados nas ruas, promove ação entre amigos e bazar solidário para arrecadar fundos e assim manter a dedicação aos animais em situação de rua, em Vilhena.

No sábado, 12, na Rua 737, nº 1649, no bairro Cristo Rei, será promovido bazar beneficente com roupas, artigos domésticos, brinquedos, livros e bolsas, com preços a partir de R$ 1,00.

Além disso, foi lançada campanha ação entre amigos para ajudar alimentar os 125 cães e 300 gatos que estão sendo cuidados pela Ong. A rifa custa R$ 5,00 e terá 8 prêmios, entre eles R$ 500,00 em dinheiro.