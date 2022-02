A prefeitura de Cerejeiras recebeu do Governo de Rondônia, o valor de R$ 4.437.280,28 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), para a execução do Projeto Tchau Poeira no município.

O recurso, de acordo com o deputado Ezequiel Neiva, é para o asfaltamento do bairro Floresta.

Ezequiel Neiva agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha e ao diretor-geral do DER, Elias Rezende, pela transferência dos quase R$ 4,5 milhões à prefeitura de Cerejeiras. “O governador e o diretor do DER estão cumprindo seus compromissos com os municípios, não apenas com o Tchau Poeira, mas também com os projetos do Governo na Cidade”, afirmou o deputado.

Ainda conforme o parlamentar, Cerejeiras está recebendo esse recurso graças ao empenho dos quatro deputados estaduais da região: Ezequiel Neiva, Rosangela Donadon, Luizinho Goebel e Chiquinho da Emater. “Os deputados indicaram a necessidade desse investimento para a melhoria da infraestrutura dos bairros mais carentes do município. Agora o recurso está na conta”, comemorou Neiva.

Mais R$ 6 milhões



O deputado Ezequiel Neiva destaca ainda, que já destinou para Cerejeiras, outros R$ 6 milhões, como parte de recurso de emenda parlamentar individual de sua autoria e parceria com o senadores Marcos Rogério e Confúcio Moura, para o asfaltamento do bairro Primavera.