Em visita ao município de Alvorada do Oeste na segunda-feira, 07, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) se reuniu com o prefeito Vanderlei Tecchio (PV) para alinhar algumas demandas que tem o propósito de beneficiar o município, como também a parceria política para efetivar importantes ações que precisam da intervenção do governo do Estado de Rondônia.

Na ocasião, Luizinho Goebel discutiu sobre ações para efetivar melhorias na Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Ação Social e geração de emprego e renda.

O prefeito Vanderlei Tecchio agradeceu a disponibilidade do deputado Luizinho Goebel em ajudar o município. “Ter essa parceria entre a Prefeitura, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado são muito importantes. Hoje apresentamos nossas ideias e anseios para que tenhamos uma Alvorada do Oeste melhor com a ajuda do deputado Luizinho”, declarou o prefeito Vanderlei Tecchio.

“Agradeço a cada cidadão que vive em Alvorada do Oeste e confia em nosso trabalho. Agradeço, também, ao prefeito pela receptividade. Seguimos a disposição. É por isso que estamos aqui para identificar as principais demandas e auxiliar, como for possível, em pontos essenciais, a exemplo da educação, saúde, agricultura, obras, infraestrutura e geração de emprego e renda. Sempre ajudei o município de Alvorada do Oeste. E nessa visita ao prefeito eu vim reafirmar o meu compromisso e trabalho em defesa do município e da sua população alvoradense”, disse Luizinho.