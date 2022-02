A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 10, a operação Buttlegging, que visa a desarticular grupo criminoso responsável pela internalização em território nacional e distribuição de cigarros de origem estrangeira no estado de Rondônia.

Foram cumpridos 05 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ji-Paraná, Vilhena e Porto Velho, expedidos pela Justiça Federal de Ji-Paraná/RO, tendo sido determinado ainda sequestro de bens dos investigados, bem como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento em juízo, proibição de manter contato com outros investigados e monitoração eletrônica.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de dois investigados, transportando 5.000 maços de cigarros de origem estrangeira. A partir disso, a investigação chegou aos responsáveis pela introdução do cigarro contrabandeado no estado de Rondônia, bem como por sua distribuição a diversas cidades da região. Os investigados responderão, na medida de sua participação, pelo crime de contrabando (Art. 334-A, § 1º, do CP), cujas penas podem chegar a 05 (cinco) anos.

A expressão “buttlegging” é utilizada em inglês para se referir ao comércio ilegal de cigarros.