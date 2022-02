Ruan Carlos da Silva Medeiros, foragido da Justiça de Pimenta Pimenta, foi capturado pela Polícia Militar (PM) na quarta-feira, 9, quando andava tranquilamente pela Avenida 1711, próximo a Rua Paineira, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM, fazia ronda de rotina pela via citada, quando os militares avistaram um homem em atitude suspeita.

Porém, ao perceber que seria abordado o rapaz colocou algo na boca, fato que chamou ainda mais a atenção dos militares. Contudo, não deu tempo do suspeito engolir o que tinha colocado na boca, sendo uma porção de substancia aparentando ser crack.

Após algum tempo de conversa, o rapaz apontou aos PMs onde havia comprado a droga e pagado R$ 10,00 por ela, porém, disse que não sabia o nome do vendedor, mas que ele atendia pelo apelido de “Gurizão” e tinha uma senha para adquirir o entorpecente, batia três vezes no portão e falava é o “Magrinho”, após, o “Gurizão” falava, “Bomba” e vinha até ao portão e entregava a droga para ele.

Com isso, os militares foram até a casa na Avenida 1711, e bateram no portão três vezes e falaram, é o “Magrinho”, o traficante falou “Bomba” e abriu o portão e vinha em direção a ele com a droga na mão, quando percebeu que se tratava da polícia o suspeito correu até ao banheiro e tentou se desfazer do entorpecente, mas não conseguiu.

Em incursão no imóvel foram localizados outros tipos de entorpecentes, além de celulares, dinheiro, entre outros. Também havia no local uma mulher que assumiu ser dona de parte das drogas, havia também um homem com tornozeleira eletrônica que deveria estar na casa dele e não naquele local.

Além disso, na casa havia oito crianças amontoadas na sala convivendo com os traficantes, sendo acionado o Conselho Tutelar que as recolheu para o abrigo.

Em primeiro momento Ruan havia mentido seu nome dificultando a busca no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), depois de certo tempo acabou por falar a verdade, onde foi constatado que contra ele havia mandado de prisão em aberto pelo crime homicídio na cidade de Pimenta Bueno.

Na delegacia, onde estava sendo registrada a ocorrência, “Gurizão” ameaçou varias vezes Ruan, dizendo “vc é dedo duro, vou te matar”.

