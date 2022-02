Mais uma vez, o radialista Júlio César Silva, o popular Julinho da Rádio, divulgou um vídeo em que atende ao chamado e ouve a reclamação de uma vilhenense contra a Energisa, fornecedora de energia elétrica em Rondônia.

No vídeo, a dona-de-casa, identificada como Marli, disse que teve seu nome inserido no Serasa, mesmo estando em dia com os pagamentos de energia de sua casa.

Marli informou que foi até o escritório da empresa na cidade, pagou a fatura e não recebeu comprovante, sob a justificativa de que o sistema estava fora do ar. Ela teria sido acusada de até estar furtando energia elétrica.

“É um absurdo. Mesmo pagando, o nome dela foi parar no Serasa. Até quando vamos continuar com esses desmandos”, disse o comunicado à reportagem do Extra de Rondônia.

A dona-de-casa disse que uma servidora da empresa garante que no sistema não consta que a casa tenha energia elétrica. “Ao contrário, tem energia e a conta continua chegando”, desabafou.

Semana passada, o comunicador também divulgou um vídeo em que faz duras críticas contra a empresa concessionária de energia em Rondônia. “Eu sempre disse pra vocês que onde tem Energisa, tem falcatrua”, desabafou (leia mais AQUI).

