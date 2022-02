Nesta quinta-feira, 10, um internauta enviou para redação do Extra de Rondônia imagens que ele fez de motoristas transitando na contra mão de direção na Rua Dom Pedro I, via esta que era mão dupla e recentemente foi mudada pela Semtran para mão única.

O internauta relata que passa por esta via todos os dias para ir ao trabalho e diariamente vê condutores que não respeitam a sinalização trafegando na contramão, na iminência de provocarem acidentes graves.

De acordo com o internauta, em 5 minutos que ficou parado no local, fez imagens de três veículos, sendo dois carros e uma moto trafegando na contramão, um deles ao perceber que estava sendo filmado entrou no pátio do posto como mostra a imagem abaixo.

Segundo o internauta, apesar do local estar bem sinalizado, alguns condutores insistem em andar na contramão naquela via e essa atitude poderá causar tragédia.

>>>Vídeos abaixo:

https://

https://