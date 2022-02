Na manhã desta sexta-feira, 11, o Cremero (Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia) interditou parte do hospital municipal de Parecis.

De acordo com o secretário de saúde, desde 2008, está sendo protelado uma ação contra o município em razões de manutenções, entre outros, no qual em 2019 foram resolvidas algumas partes e outras estavam em andamento.

Ainda segundo o secretário, em 2021 o processo foi reaberto e o hospital recebeu visita do Ministério Público e do Cremero e a direção se comprometeu em resolver todas as pendencias, porém com aumento de casos de covid-19 no município as coisas dificultaram bastante e ficaram obras a serem concluídas.

Contudo, o secretario relata que nesta manhã a unidade de saúde recebeu a visita do Cremero, no qual interditou parte do hospital, ou seja, apenas consultório de atendimento médico, sendo que a ala covid está funcionando normalmente.

Entretanto, os pacientes que precisam passar por consultas estão sendo levados para o município de São Felipe.

O secretário ressalta que a interdição é por 24 horas para que se resolvam os problemas indicados pelo Cremero. Todavia, está fazendo tudo que está ao seu alcance para sanar as questões pendentes.