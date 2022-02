Um homem procurou a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para registrar que ladrões invadiram seu quintal e furtaram Rosas do Deserto e Orquídeas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o comunicante contou que as plantas pertenciam a sua esposa que cuidava com dedicação e carinho e estavam na área do imóvel.

Contudo, quem entrou na residência levou diversos vasos que estavam sendo cultivados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.