A nova diretoria, os conselheiros seccionais e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) da gestão 2022-2024 da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) serão empossados, solenemente, na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, às 19 horas.

No ato, estarão presentes, além da advocacia rondoniense, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Paulo Curi Neto, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, entre outros representantes dos Poderes, advocacia e público em geral.



A posse será realizada no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, localizado na Avenida Presidente Dutra, 4183, Olaria, em Porto Velho.



A diretoria é composta pelo presidente Márcio Nogueira, vice-presidente Vera Paixão, secretária-geral Aline Silva, secretária-geral adjunta Larissa Rodrigues, tesoureiro Marcos Zani.



Seguindo as recomendações das medidas sanitárias, será necessário o uso de máscara para entrar no local e ainda será disponibilizado álcool em gel para os participantes.



“Este é o momento em que a advocacia se reúne para realizar celebrar a nova gestão. Tivemos uma posse administrativa em dezembro, para que pudéssemos assumir o cargo em 1º de janeiro, e agora, vamos reunir a advocacia, autoridades locais e representantes de OAB de outros estados”, diz Márcio Nogueira.



Confira a nova composição da OAB Rondônia para o triênio 2022-2024



Presidente – Márcio Melo Nogueira



Vice-Presidente – Vera Lúcia Paixão



Secretária-geral – Aline Silva



Secretária-geral Adjunta – Larissa Teixeira Rodrigues Fernandes



Tesoureiro – Marcos Donizetti Zani



Conselheiros Estaduais Titulares



Aisla de Carvalho



Aline de Pinho Silva Pinheiro



Ana Paula de Lima Fank



Brian Griehl



Cleonice da Silva Lacheski Loeff



Douglas Wagner Codignola



Eder Junior Matt



Eduarda Meyka Ramires Yamada



Estefania Souza Marinho



Everton Campos de Queiros



Felippe Roberto Pestana



Henrique Scarcelli Severino



Herbert Wender Rocha



Iasmini Scaldelai Dambros



Izabela Mineiro Mendes



Jaquelize Aparecida Gonçalves Rodrigues



João Carlos Veris



Joilma Gleice Schiavi Gomes



Lenine Apolinário de Alencar



Leonardo Fabris Souza



Luana Vassilakis Moura Mendes



Marcia de Oliveira Lima



Marcio Antonio Pereira



Max Miliano Prenszler Costa



Robislete de Jesus Barros



Robson Amaral Jacob



Weverton Jefferson Teixeira Heringer



Conselheiros Estaduais Suplentes



Alex Fabian de Melo Andrade



Alexandre dos Santos Nogueira



Aline Cristina Rodrigues dos Santos Faedo



Anita de Cacia Notargiacomo Saldanha



Brenda Almeida Faustino



Caroline Pontes Bezerra



Cezar Artur Felberg



Clemilson Benarroque Garcia



Danilo Henrique Alencar Maia



Francisco das Chagas Frota Lima



João Bosco Machado de Miranda



José Maria de Souza Rodrigues



Leide Maira Silva da Mata



Leise Prochnow Mourao Tiussi



Lorraine Iyacocade Assis Gonçalves Silva



Luciano Filla



Maria Caroline Cirioli Gervasio



Mariluce Oliveira de Andrade



Marisselma Maria da Conceição Mariano



Meuri Adriana de Andrade Florencio



Miriam Pereira Mateus



Nelson Sergio da Silva Maciel Junior



Paulo Alexandre Correia e Vasconcelos



Rodolfo de Castro Figueiredo Ferreira



Sergio Abrahao Elias



Viviane Sodre Barreto



Wilson Vedana Junior



Catiene Magalhães de Oliveira Santanna



Rodrigo Tosta Giroldo



Michel Mesquita da Costa



Brenda Rodrigues dos Santos Mazullo



Joseandra Reis Mercado



Conselheiros Federais



Elton José Assis



Alex Souza de Moraes Sarkis



Solange Aparecida da Silva



Conselheiros Federais Suplentes



Julinda da Silva



Fernando da Silva Maia



Maria Eugenia Oliveira Silva



Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO)



Presidente – Elton Sadi Fülber



Vice-Presidente – Glória Chris Gordon



Secretária-geral – Vinicius Martins Noé



Secretário-geral Adjunto – Lucimar Sombra De Oliveira



Tesoureiro – Everthon Barbosa Padilha e Melo



Membro – Jeanderson Luiz Valério Almeida



Membro – Terezinha de Andrade Silva