Policiais civis da delegacia de Cerejeiras, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão localizaram numa casa na Rua Canadá, bairro Floresta, componentes e peças para fabricação de arma de fogo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a polícia chegou na residência do investigado identificado pelas inicias J.D., e no local foram localizados conjunto de gatilho com cão, um carregador de munições calibre 22, um cartucho calibre 22 intacto, quatro estojos deflagrados calibre 9mm CBC, dois canos, duas molas e diversas peças para fabricação de armas.

Além disso, foi encontrado certificado de registro de um rifle Taurus, certificado de registro de uma Pistola 9mm, sendo que o rifle nem a pistola estava no poder do suspeito, no qual disse que tinha vendido para João Pedro Amorim, conhecido por “João do Ouro”, e não tinha feito o procedimento de transferência junto a Polícia Federal.

Lembrando que João do Ouro foi assassinado pelo sobrinho no dia 18 de dezembro durante uma discussão. Leia (AQUI).

Os objetos apreendidos e o investigado foram levados para a delegacia, onde prestou depoimento e ficou preso.