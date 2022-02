Na quinta-feira,10, a deputada Rosangela Donadon acompanhada do filho Lucas Donadon participou de uma reunião com secretário Estadual de Saúde de Rondônia (Sesau), Fernando Máximo, e o procurador do Estado Glauber Luciano da Costa Gahyva onde foi divulgado que o Governo de Rondônia emitiu um comunicado sobre a importância da antecipação de formação de acadêmicos de medicina em Rondônia.

O comunicado foi feito após a intervenção da deputada que atendeu um pedido dos acadêmicos que solicitaram apoio da parlamentar e do Governo de Rondônia para apresentar nas faculdades a demanda da falta de médicos que o Estado vem enfrentando neste período da pandemia da Covid 19 .

No comunicado para as faculdades e universidades do estado a Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia ressalta que é importante a antecipação da formação dos acadêmicos, devido ao agravamento da crise sanitária em razão da descoberta da variante Ômicron, aliada a forte incidência do vírus Influenza, o que tem gerado recordes de contaminação em Rondônia.

A Secretaria ressalta que o Governo de Rondônia abriu um processo seletivo para contratação de 580 médicos e que não teve obtido êxito no preenchimento de todas as vagas em razão da insuficiência de profissionais disponíveis, o que impõe que novos profissionais sejam inseridos urgentemente no mercado de trabalho.

Rosangela Donadon lembrou que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro assinou um documento onde liberou que estudantes de Medicina poderão se formar ao concluir 75% do internato, e que esse é o caso dos alunos.

De acordo com a deputada, serão cerca de 500 novos profissionais que ajudaram a combater novo coronavírus em Rondônia, e também atuaram na área da saúde do Estado, contribuindo para melhorar a qualidade da saúde para a população.

“Acredito que a medida vai contribuir para melhorar a saúde oferecida a população de Rondônia. Serão cerca de 500 novos profissionais atuando na área de saúde do Estado. Esses acadêmicos já estão no final do curso atuando em hospitais e já estão preparados para exercer a profissão e ajudar a salvar vidas”, destacou a deputada.