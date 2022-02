Com o início do ano letivo nesta semana, as escolas da Rede Estadual de Ensino passaram por diversas mudanças na infraestrutura para receber os mais de 15 mil alunos do Cone Sul do Estado.

Dividido por duas Coordenadorias Regionais de Ensino (CRE), sendo uma em Vilhena e outra em Cerejeiras, elas atendem 36 escolas, incluindo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) e escolas indígenas.

Para receber os alunos de forma presencial, todas as unidades de ensino construíram lavatórios nas entradas e refeitórios, além de seguir todos os protocolos de segurança, como a aferição da temperatura, dispenser de álcool em gel nas salas e corredores, além do uso obrigatório de máscara.

“Já estávamos com saudades dos alunos aqui na escola, a questão online foi um aprendizado para todos, tanto para eles como para os educadores, mas ter eles na escola é outra realidade. Agora, seguindo todos os protocolos, podemos ter mais contato e conseguimos ver de perto o avanço de cada um”, disse a diretora da Escola Paulo Freire em Vilhena, Oracila Godinho que atua há 34 anos na Educação Estadual.

A diretora ainda ressalta que as escolas receberam todo o apoio tecnológico e pedagógico. “Agradecemos todo o empenho da Seduc e do Governo do Estado, por todo o apoio que dá a nossa educação. Nesses três anos, a escola recebeu diversos investimentos na parte tecnológica, pedagógica e estrutural, intensificadas agora com o inícios das aulas presenciais.”

Na última quarta-feira, 9, o Governo do Estado realizou uma solenidade de abertura do ano letivo em Ariquemes, que reuniu diversos representantes das Cres. Na ocasião foi entregue uma caminhonete zero km para atender a regional de Vilhena. “O Governo do Estado e a Seduc têm trabalhado incansavelmente para que todas as escolas iniciem o ano letivo da melhor forma. Escolas preparadas, equipadas e com servidores para atender as necessidades. Agora, com esse veículo poderemos com mais conforto e qualidade, visitar todas as nossas 22 escolas, sendo 5 delas indígenas, 3 em Colorado do Oeste e 2 em Chupinguaia,” explica a coordenadora da Cre Vilhena, Fátima Oliveira Alves.

A Coordenadoria Regional de Educação de Cerejeiras, que também atende os municípios de Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Corumbiara e os Distritos de Planalto, Distrito de Estrela, Distrito de Vitória da União e Distrito de Rondolândia que fazem parte do Cone Sul do Estado, receberam no ano passado laboratórios de informática e laboratórios móveis de ciência, para a maioria das escolas, centrais de ares-condicionados para 70% delas, além de materiais para atender os alunos ensino médio e fundamental.

“Estou muito feliz em ver o quanto nossas escolas estão sendo equipadas para atender a nossa demanda, sempre da melhor maneira possível. Estamos muito bem representados por toda equipe da Seduc, como também nos sentindo muito valorizados e acolhidos pelo Governo de Rondônia. Começamos 2022 com grandes investimentos, contratamos professores e técnicos cuidadores, estamos com servidores para atender a comunidade. Desejamos que esse seja o um ano de sucesso,” explica a coordenadora Regional de Ensino (Cre) de Cerejeiras, Marlene Ribeiro de Souza.