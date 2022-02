Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) após uma garota de 15 anos que seria usuária de drogas ser encontrada em sua casa, em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a garota seria dependente química desde os 11 anos, porém, havia conhecido um rapaz e se mudado para Vilhena.

Contudo, a menina que está grávida, disse a seu companheiro que iria para Cerejeiras, ficar uns dias por lá.

Um dia após a adolescente ter ido, o rapaz tentou contato com ela e não conseguiu, com isso, pensou que a menina poderia estar na casa de um homem que supostamente é traficante e a teria viciado para mantê-la próximo a ele.

Com isso, o rapaz foi para Cerejeiras e entrou em contato com a PM para que fosse com ele até a casa do suposto traficante na Rua Maceió, bairro José de Anchieta, para ver se a menina estava lá.

Ao chegar no local, após muita insistência da polícia o homem abriu a porta e negou que a menina estivesse em sua casa.Todavia, os militares pediram permissão para entrar e olhar, sendo autorizado pelo proprietário.

Entretanto, após minuciosa revista a menina foi localizada embaixo da cama vestindo camiseta e calcinha e estava aparentemente drogada. A menina disse aos policiais que foi a Cerejeiras para fazer um programa por R$ 200,00 e que desde que chegou estava consumindo drogas na casa que estava e o entorpecente era fornecido pelo suposto traficante identificado pelas iniciais D.M.R.A., que já é conhecido no meio policial.

Uma policial feminina revistou a garota e encontrou dentro do bolso de um shorts dela que estava em cima da cama R$ 200,00 – dinheiro este que ela relatou ter recebido do programa que foi fazer. A menina ainda disse que não tinha ido embora porque o suposto traficante não havia a deixado sair do local.

Após buscas e averiguações foram encontrados vários objetos de procedência duvidosa, sendo: uma caixa de som, três botijas de gás, várias varas de pesca, carne de animal silvestre (jacaré) e porções de substancia análoga a crack.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.