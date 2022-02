Em Cerejeiras, a venda de uma caminhonete no valor de R$ 130 mil envolvendo quatro pessoas foi parar na delegacia de Polícia Civil, após o comprador descobrir que havia sido enganado. O caso é complexo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, M.S.P., de 42 anos, morador da área rural de Cerejeiras colocou uma caminhonete Chevrolet S10 a venda.

Com isso, um homem identificado pelas iniciais C.E.M.S., que mexe com compras e vendas de veículos entrou em contado com M., e disse que iria anunciar o carro no Facebook, e assim o fez.

Entretanto, um vereador da cidade de Cerejeiras viu o anúncio e entrou em contato com C., e negociou a caminhonete pelo valor de R$ 80 mil – bem abaixo do preço de mercado.

Todavia, após conversas, o vereador comprou o veículo e C., passou o número de uma conta de uma pessoa identificada pelas iniciais M.C.R., de 47 anos, no qual o parlamentar efetuou o pagamento.

Contudo, C., disse ao proprietário que M.C.R., tinha feito um TED transferindo o dinheiro do pagamento da caminhonete conforme combinado.

Ocorre que, o suposto pagamento até o momento não havia entrado na conta e o proprietário descobriu que o TED foi apenas programado e não havia transferência alguma. Além disso, a picape tinha sido vendida bem abaixo do preço, ou seja, o valor de mercado era de R$ 130 mil e foi vendida para o vereador por R$ 80 mil.

No caso, agora o vereador que já tinha dado entrada na documentação, fez um acordo com o proprietário e parcelou R$ 50 mil da diferença. Porém, os R$ 80 mil que o parlamentar pagou para M.C.R., apontado por C., ninguém sabe onde foi parar, pois se descobriu que a conta depositada não pertence a M.C.R., e o caso foi parar na Justiça para ser esclarecido.