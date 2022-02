Neste domingo, 13, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 4º BPM em Cacoal, finalizou a Operação “Novo Amanhã”, na região do 4º Batalhão.

A operação teve início em 11 de dezembro, e visava reforçar o policiamento ostensivo ordinário de fim do ano 2021 e início de 2022, com um reforço no policiamento ordinário com o emprego de guarnições extras (patrulhas reforço) e desencadeamento de policiamento à pé, evidenciando uma maior ostensividade da atividade Policial Militar, tanto em locais de maior circulação comercial, quanto em áreas residências e habitacionais, além da intensificação de abordagens nos diversos logradouros públicos e privados onde perpassem intensificação do fluxo de pedestres e veículos.

O objetivo é inibir o cometimento de crimes e infrações de trânsito e aumentar a sensação de segurança dos cidadãos, a fim de manter a ordem pública.

De acordo com os números comparativos com o ano anterior, a Operação “Novo Amanhã” teve um grande fator contribuinte para a redução dos números de ocorrência, e também no combate à criminalidade, com isso obtendo a redução constante dos índices de violência e crimes em toda região do 4º Batalhão.

O Major João Carlos Rodrigues Matos, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, ressalta que a referida operação contou com a participação ativa do Batalhão, onde foram desenvolvidas ações preventivas e repressivas em sua área de responsabilidade de policiamento, e que reforçou o policiamento ostensivo geral, para trazer tranquilidade e segurança física e patrimonial dos cidadãos durante o período de festejos tradicionais de final de ano, e de férias de início de ano.

“Esse reforço no policiamento, durante esses períodos, é de grande importância, haja vista o considerável número de pessoas que viajam de férias no final e início de ano, e esse reforço no policiamento ajudou muito na prevenção de crimes durante esse período”, observa.