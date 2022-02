Campo Novo do Parecis, localizada na região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 385 quilômetros da capital Cuiabá, recebeu nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, cerca de 200 cooperados na primeira rodada presencial das Pré-Assembleias 2022.

Esta também foi a primeira realizada neste formato pela unidade, uma vez que a Sicoob Credisul se instalou na cidade em 2020, quando teve início a pandemia pelo coronavírus.

Abrindo a reunião, o presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra, destacou o acolhimento na cidade. “A recepção foi fantástica. Essa é nossa primeira pré-assembleia presencial aqui, isso, devido à pandemia. Tivemos uma participação bastante significativa. É interessante ver o entusiasmo das pessoas pelo cooperativismo”.

O diretor regional do Mato Grosso, Cláudio Roberto Tomazoni, apresentou os grandes números da Sicoob Credisul, que hoje possui mais de R$ 4,5 bilhões em ativos e 65,1 mil cooperados, e reforçou o potencial de Campo Novo do Parecis. “Essa é uma cidade diferenciada, com um público hospitaleiro. É uma grande satisfação para a Sicoob Credisul estar aqui. Muito bom poder contribuir com a geração de riquezas e fortalecer a economia da região”.

Vilmar Saúgo, diretor executivo mostrou os principais projetos sociais desenvolvidos pela Sicoob Credisul. “É muito importante e legal mostrar que fazemos bem mais que uma instituição financeira, sempre ressaltando que esses cooperados contribuíram para chegarmos até aqui. Tivemos uma carteira de crédito considerável e resultados positivos. Apresentamos ainda nosso modelo de distribuição de sobras e tudo o que fazemos pela comunidade”.

Com apenas dois anos de atividade, em 2021, a unidade de Campo Novo do Parecis alcançou R$ 2 milhões de sobras + juros ao capital; R$ 26,1 milhões em depósitos totais; R$ 156 milhões na carteira de crédito; R$ 3,2 milhões de capital social, atendendo 558 cooperados.

Após a prestação de conta, foi servido jantar aos convidados e houve sorteio de brindes. Ao final, os participantes foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

Dando sequência às rodadas de Pré-Assembleias presenciais, as reuniões acontecem em Tangará da Serra (15/02); Cuiabá/Várzea Grande (16/02) e Cáceres (17/02).