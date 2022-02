Na segunda (14), o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) esteve na Fábrica de Bolas do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho, conhecendo melhor sobre o programa de reinserção social Pintando a Liberdade, gerido pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres).



Os detentos que fazem parte do programa, trabalham em atividades de corte, estampa e costura de bolas e confecção de redes. A produção é destinada a escolas e comunidades carentes, e quando necessário, para o próprio sistema.



“Eu acredito que todos merecem uma segunda chance, e essa iniciativa de reinserção através do trabalho digno, merece nosso reconhecimento”, afirmou o parlamentar.



Previsto na Lei de Execução Penal, os reeducandos que participam do programa têm remição de pena, de um dia a cada três trabalhados, e são remunerados pela sua produção.