Duas pessoas foram socorridas ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, após carro capotar em uma ultrapassagem malsucedida.

Acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 15, na BR-364, sentido Porto Velho, próximo ao São Lourenço.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, três pessoas estavam no veículo, quando o motorista tentou ultrapassar uma carreta, dando de cara com outra em sentido contrário, com isso, tirou o que pode para não bater de frente, mas acabou tocando e perdendo o controle de direção capotando numa ribanceira.

O condutor saiu ileso, mas sua esposa e filha sofreram ferimentos, sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

