Viajando a serviço para a capital do Estado de Rondônia, o agora ex-secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Roccio Cândido, foi surpreendido ao tomar conhecimento pela edição desta quarta-feira, 16, do Diário Oficial do Município, que está exonerado da função a partir desta sexta-feira, 18.

Ele já havia sido pego no contrapé mês passado, quando, em pleno gozo de férias, foi avisado que deixaria de ser o titular da Semtran para ser adjunto, também sem comunicação prévia, e agora passa por essa situação constrangedora (lembre AQUI).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia no final da tarde desta quarta-feira, 16, Roccio afirmou que estava em Porto Velho para resolver o convênio entre o DETRAN e o Município, e em virtude do ocorrido “vou tocar a vida em frente”.

Ele disse estar tranquilo com relação ao fato, e também declarou que, apesar dos muitos anos passados na administração municipal, não teme ficar sem ocupação.

“Conversei com minha família, estamos todos tranquilos, pois sou um cara trabalhador que não tem medo de encarar qualquer serviço. Sigo em frente com a certeza de que fiz a minha parte exercendo as funções que me foram designadas”, afirmou.

Ele finalizou dizendo que “quero deixar claro que sempre tive plena consciência que os cargos como os que exerci são de livre nomeação e exoneração do prefeito, e que só tenho a agradecer ao Eduardo pela confiança em mim depositada por todo o tempo em que estive na Semtran”.