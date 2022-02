Na manhã desta quarta-feira, 16, o desportista Wellyton Junior, mais uma vez, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar do abandono da Praça do Setor 19, em Vilhena.

Há cinco meses, Wellyton entrou em contato com a reportagem fazendo a mesma reclamação. Com isso, o site falou com a Assessoria de Comunicação da prefeitura e foi informado de que a solicitação do morador foi repassada para a secretaria municipal de esportes (Semes), que confirmou a realização de reparos, não somente na Praça do Setor 19, como nas demais de todo o município (lembre AQUI).

Contudo, a promessa endossada pela assessoria foi em vão, haja vista que, segundo Wellyton, nada foi feito até o momento naquela Praça para que a população faça uso dela.

Wellyton ressalta que, nestes cinco meses, entrou em contato com a Semes, várias vezes, e continua só recebendo promessas, e ação para resolver o problema nada.

Ainda, segundo Wellyton, o poder público só pensa em construir novas praças e cita, como exemplo, uma próxima à Avenida Paraná, que também está abandonada.

Entretanto, o desportista pede apenas que a Semes cumpra seu papel e olhe com carinho para a população que gosta de praticar atividades físicas e tem apenas a Praça para tal fim.

“Como cidadão, estou pedindoa manutenção do campo de futebol com mais areia, arrumar as traves, iluminação e proteção nas laterais, além disso, fazer uma quadra de vôlei, assim toda a comunidade poderá desfrutar e praticar esporte”, desabafou.