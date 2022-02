Só para a capital rondoniense já foram destinados mais de 28 Milhões de Reais indicados pelo Deputado Federal Coronel Chrisóstomo, os recursos são para saúde, comunicação (Wi-Fi Brasil), educação, saneamento básico, segurança pública, esporte, lazer e outros.

Desses, cerca de 20 Milhões são para pavimentação e drenagens, parte desses valores estão sendo usados nas Ruas Itatiaia, Farrapos e Liberdade.

Outras obras que também os projetos já estão aprovados pela CAIXA e estão em processo de licitação na prefeitura, são as Ruas Capão da Canoa, Salto do Céu, Serra Dourada no bairro Três Marias/Zona Leste e Ruas Genebra e Montserrat, bairro Novo Horizonte/Zona Sul.

“A nossa população dos bairros da capital merecem total apoio e tenho focado também a maior parte dos meus recursos institucionais voltados a toda periferia de Porto Velho. As obras na Rua Farrapos, Zona Leste seguem em ritmo acelerado e agradeço os esforços da equipe do prefeito Hildon Chaves”, disse o deputado.

Em uma visita do assessor do deputado, o Sr. João Cipriano acompanhando de perto o início das obras, pode no momento conversar com vários moradores e a expressão era de completa felicidade por ver acontecer em sua rua à pavimentação que há anos é esperada e agora é uma realidade.

Há exemplo, falou com o Sr. Silas Generoso, e outros moradores que lembraram o quanto esperavam por benfeitorias da Rua Itatiaia. Também o senhor Pedro Nickson morador da Rua Farrapos, disse que “vivíamos sempre preocupados com as alagações no bairro São Francisco, nesta rua e que agora recebe obras de drenagem com asfaltamento, hoje temos muita esperança de ter qualidade de vida e as crianças poderem ir à escola com segurança, e além de tudo a valorização dos nossos imóveis”, disse o morador.

