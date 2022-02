Podendo ser considerado o mais longevo titular de primeiro escalão da história do Estado de Rondônia, o vilhenense Evandro Padovani completa três anos de gestão na secretaria de Agricultura do governo estadual (SEAGRI) neste mandato, porém sua relação de comando na pasta vem de 2.013, ainda na época de Confúcio Moura.

Tal longevidade é avaliada por ele como positiva, pois deu oportunidade de manter uma sequência de trabalho que consolidou e fortaleceu programas.

Ao fazer um breve balanço das ações desenvolvidas nestes três anos de governo Marcos Rocha, os números são relevantes.

Para citar apenas alguns deles, em programas como os de incentivo ao cultivo do café, o estado pretende distribuir este ano 5,3 milhões de mudas aos produtores, sendo que Rondônia é destaque na cultura em âmbito nacional.

Há também fortes investimentos na produção do Cacau, com R$ 600 mil a serem entregues este ano, assim como na distribuição de calcáreo, com pagamento de frete, o que irá garantir ao produtor rondoniense a entrega de 80 mil toneladas em 2.022.

Rondônia também avançou no aspecto da sanidade animal, conquistando status internacional de Estado livre de aftosa sem vacinação, o que abriu as fronteiras para exportação de nossos produtos a novos mercados, particularmente na Europa. O Estado tem o sexto maior rebanho do país, e é o 4º maior exportador de carne desossada.

Este ano também deve se concretizar um projeto antigo no setor, que é a instalação de uma CEASA no Estado, sendo que a Central de Abastecimento deverá ser implementada em propriedade que foi recentemente desapropriada para tal fim.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Padovani explicou que também esteve à frente da organização de sete das oito edições já realizadas da Rondônia Rural Show, que este ano acontecerá no final de maio, com previsão de realização de um bilhão de reais em negócios.

Para a região do Cone Sul, o secretário destaca o incentivo ao cultivo do algodão transgênico, a reorganização e reestruturação da EMATER, o fortalecimento na produção de leite, distribuição de mudas de café, calcáreo, equipamentos e suporte para as secretarias municipais trabalharem com programas como o Porteira Adentro.

Ainda deve ser citado no histórico do secretário o incremento na produção de peixes, e a criação do Festival do Tambaqui, que em sua terceira edição, que ocorre este ano, deverá romper as fronteiras nacionais e será realizado também num país a ser escolhido entre Estados Unidos, França, Espanha ou Portugal.

Ele também destaca ações como a desburocratização para o desenvolvimento de ações no campo e o suporte do governo às mais diversas cadeias produtivas, desde o pequeno agricultor até as grandes plantas frigoríficas, nos momentos de crise gerados pela pandemia, evitando o desabastecimento e mantendo as atividades do agro no Estado, que inclusive tiveram incremento nos negócios.

Tudo isso somado faz com que Padovani alimente o sonho de continuar atuando em prol do produtor rondoniense, porém em outro patamar. Sendo atualmente suplente de deputado federal, após expressiva votação obtida em 2.018, quando disputou sua primeira eleição, ele está mais uma vez disposto a colocar seu nome à disposição do partido para concorrer mais uma vez.

Sendo vice-presidente do PSL, que em breve se chamará União Brasil, Evandro deverá estar na nominata que a legenda apresentará para a disputa eleitoral deste ano, e afirma que a experiência e o conhecimento que adquiriu ao longo de todos esses anos o credenciam para ser um parlamentar produtivo e participante do desenvolvimento de Rondônia e do agro nacional.