O município de Corumbiara receberá mais investimentos de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva. Serão R$ 150 mil para a aquisição de três parquinhos playgrounds, e outros R$ 200 mil para construção de estacionamentos nas avenidas Itália Franco e Guarajus. Com os recursos o deputado atenderá pedidos dos vereadores Solon, Valadão, Bagunça, Zé Viola e Narcelo.

Ezequiel Neiva explica que os parquinhos, de acordo com as solicitações dos vereadores, serão instalados, um na cidade de Corumbiara, um no distrito de Guarajus e outro no distrito de Vitória da União. Os estacionamentos serão construídos, três canteiros na avenida Itália Franco e um na avenida Guarajus, em frente ao posto de saúde.

“Os vereadores recebem as cobranças da população e buscam recursos. Por isso essas parcerias são importantes para o desenvolvimento dos municípios”, afirmou o parlamentar ao destacar a colaboração da prefeitura com a execução dos projetos e do Governo de Rondônia com a liberação do orçamento dos deputados.

O deputado entende que os parquinhos servirão como opção de lazer e entretenimento para as crianças. Disse que o município tem poucas opções de entretenim