O empreendimento pertence a Nubia Alves e Karine Luana. A franquia possui máquinas de sorvete natural e as chocolateiras, que foram desenvolvidas e patenteadas seguindo rígidas normas internacionais, as chocolateiras apresentam um show lúdico a parte, criando circulação e movimentação dos chocolates em sistema de cascatas, gerando um forte apelo visual e aguçando a curiosidade e o desejo de consumo.

Os quiosques trazem ao consumidor um conceito diferenciado de degustação de chocolates,

onde o cliente escolhe suas frutas e pode adicionar muito chocolate, e ainda a inserção de vários Toppings como: Kit-Kat, M&M, Nutella e etc. O fondue da Fábrica Di Chocolate é um alimento nutritivo, com frutas frescas e chocolate premium com alto teor de cacau produzido com tecnologia belga, sem gordura hidrogenada e gordura trans,

um verdadeiro fast-food saudável. Por isso há 17 anos o melhor fondue do mundo, agora em Vilhena.

Nubia diz que o carro chefe de vendas é o Fondue e para esta inauguração está com 10% de desconto, promoção válida até o dia 22.