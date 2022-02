O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) concluiu o projeto básico de sinalização turística, que irá atender vinte e dois municípios.

A sinalização turística é fundamental para avisar quanto à localização dos atrativos de cada cidade. Não só direcionar como também orientar sobre os melhores acessos, facilitando o deslocamento e assegurando ao motorista o fluxo com mais segurança. Contribuindo, assim, para a divulgação das informações sobre o patrimônio, belezas naturais e culturais, como também para a expansão da atividade turística dentro do Estado.

O projeto básico de sinalização turística irá atender vinte e dois municípios do estado

Serão 484 placas que irão sinalizar os pontos turísticos dos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Espigão do Oeste, Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Alta Floresta d’Oeste, São Miguel do Guaporé, Alto Paraíso, São Francisco do Guaporé, Presidente Médici, Costa Marques, Campo Novo de Rondônia, Nova União, Cacaulândia, Cabixi e Pimenta Bueno.

O valor investido será de R$ 655.560,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). O projeto já se encontra em fase de execução (leia mais AQUI).