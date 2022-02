No final da tarde desta quarta-feira, 16, dois adolescentes sendo, um de 15 e outro de 17 anos, foram apreendidos por policiais militares da Patrulha Reforço, após terem assaltado uma padaria na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz de 17 anos entrou no comércio, sacou uma arma tipo pistola de cor preta foi até a vítima e mandou que ela entregasse o celular e o dinheiro que havia no caixa.

Com medo, a vítima entregou o aparelho Samsung S21 e cerca de R$ 70,00 que tinha no caixa, após pegar o dinheiro e o telefone, o adolescente fugiu com o comparsa em uma bicicleta.

De posse das características do suspeito, a Patrulha Reforço saiu em diligência e localizou a dupla no bairro Cristo Rei.

Em conversa com os policiais, o adolescente de 17 anos confessou o crime e disse que usou um simulacro de pistola para cometer o crime.

Os infratores foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada.