Dando sequência às rodadas de Pré-Assembleia 2022, na noite de terça-feira 15 de fevereiro, a diretoria da Sicoob Credisul se reuniu com seus associados no espaço Morimoto Eventos em Tangará da Serra, localizada na região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 240 quilômetros da capital Cuiabá.

O encontro contou com a participação recorde de 525 cooperados, que acompanharam a prestação de contas da cooperativa e elegeram os delegados que os representarão pelos próximos quatro anos.

Durante a apresentação, o diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo, enfatizou o crescimento significativo da unidade. “Tangará apresentou um crescimento vertiginoso da carteira de crédito, além de mais de R$ 9 milhões de resultados. Outra coisa surpreendente é a presença maciça dos cooperados na assembleia. O que significa que eles gostam da cooperativa e quer participar”.

Claúdio Roberto Tomazoni, diretor regional do Mato Grosso, destacou o recorde de participação dos cooperados. “Fica evidenciado o potencial de Tangará da Serra. Esta é uma cidade polo na região Centro-Oeste, e muito próspera. Essa participação recorde nos deixa muito feliz, pois mostra o acolhimento da comunidade com a Sicoob Credisul”.

Prestes a completar quatro anos de atuação em Tangará da Serra, a unidade conquistou em 2021 o montante de R$ 9,07 milhões de sobras + juros ao capital; R$ 61,19 milhões em depósitos totais; R$ 175,9 milhões na carteira de crédito; R$ 2,9 milhões de capital social, e hoje possui 1280 cooperados. Os delegados eleitos foram: Marcelo Evandro Alves (efetivo) e Fábio Luiz Dal Posso(suplente).

Após a reunião foi servido jantar aos convidados e houve sorteio de brindes. Ao final, os participantes foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente. Seguindo as rodadas de Pré-Assembleias presenciais, as próximas reuniões acontecem em Cuiabá/Várzea Grande (16/02) e Cáceres (17/02).