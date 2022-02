Após decisão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TC) em suspender a exigência do uso de aparelho de ponto eletrônico aos funcionários da saúde estadual neste período de pandemia, o vereador Valdecir Zapata (PSB), de Cerejeiras, conseguiu estender a decisão para o seu Município.

Segundo a justificativa, neste período de pandemia, o uso do aparelho acaba favorecendo a contaminação entre os profissionais do setor, e, como o funcionalismo estadual havia conseguido a dispensa do uso do aparelho, pelo menos momentaneamente, por uma questão de isonomia, o mesmo deveria acontecer com relação aos servidores municipais.

O argumento de Zapata acabou convencendo os conselheiros do TC, que deram decisão favorável ao pedido, suspendendo a exigência de uso do ponto eletrônico por 120 dias em Cerejeiras.

A decisão também alcança outros municípios de Rondônia, incluindo cidades do Cone Sul e a capital.