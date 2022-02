HOMENAGEM 25 ANOS FIAT PSV CACOAL

Nas festividades dos 25 ANOS da FIAT PSV CACOAL Marli Groner do Recursos Humanos, Sthephanie Honorato auxiliar contábil, Jaqueline Azevedo do contas a pagar, contadora Marcia Groner, empresária Poliana Miranda que comanda a FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e a contadora Daiana Lomes.

SIQUEIRA & TREVIZANI Advogados Associados

Em Cacoal/RO, no último dia 26, inaugurou as modernas e funcionais instalações da SIQUEIRA & TREVIZANI Advogados Associados na rua Rio Branco. Na foto o deputado estadual Elcirone Deiró, de camisa azul, entre os advogados sócios Temair Carlos de Siqueira e Rodrigo Trevizani, e os associados Susy Buzanello e Marcos Vieira de Menezes.

SICOOB FRONTEIRAS

A SICOOB FRONTEIRAS no mercado há mais de 22 ANOS está presente em municípios de RO, MT e MS, que abrange nos três estados um total de 12 cidades. Mas os planos de expansão estão apenas no início, pois em curto espaço de tempo, o SICOOB FRONTEIRAS atenderá ainda mais cooperados. Na foto colaboradores da renomada cooperativa de crédito com os diretores administrativo Tiago Zandoná e de negócios Rosilaine Repiso, e o gerente geral Edvaldo Rodrigues em Cacoal/RO.

CASA & DECORAÇÃO

Em São Paulo/SP, o sócio proprietário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, maior loja de móveis e decoração de Rondônia, participou da ABCasa Fair no Expo Center Norte de sete a onze deste mês, maior feira do setor da América Latina, mercado de artigos para casa, decoração, presentes, utilidades domésticas, festas, flores e têxteis para casa em um só lugar.