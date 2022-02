Mais um caso de tentativa de assassinato foi desvendado pela equipe do delegado Núbio Lopes de Oliveira, titular do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Vilhena. Leia (AQUI), (AQUI) e (AQUI).

Após tomar conhecimento dos fatos, ocorrido no dia 8 de janeiro de 2022, por volta das 19h30, onde Paulo Pinto da Cunha, de 41 anos, tentou matar a tiros Marcos Bagatim de Lima, de 35, numa lanchonete no bairro Jardim Eldorado, Núbio Lopes e sua equipe entraram em ação para desvendar o crime.

Durante as investigações foram ouvidas diversas testemunhas, na qual contaram que Paulo e sua ex-esposa, na qual tiveram um relacionamento de cerca de oito anos e morando juntos aproximadamente quatro anos, sendo que desta união tiveram um filho.

Contudo, era um relacionamento conturbado e após Paulo ter agredido a enteada, ou seja, a filha da companheira, ela resolveu colocar um fim no relacionamento, e devido sofrer ameaças por parte de Paulo, fez boletim de ocorrência e pediu medida protetiva.

Após seis meses separada de Paulo, ela começou um relacionamento com Marcos, porém, se encontravam escondidos, haja vista, que ela tinha medo de Paulo.

Entretanto, Marcos que trabalhava como motoboy resolveu levar a namorada para apresentar a sua família em Ariquemes, e quando estavam retornando, entre Pimenta Bueno e o distrito do Guaporé, Paulo interceptou o carro de Marcos, e portando uma arma de fogo o ameaçou de morte, inclusive obrigou que a ex-mulher entregasse o filho que estava com ela para ele.

Após pegar o filho, Paulo entrou no veículo que estava com um amigo e não deixava que Marcos o ultrapassasse. Todavia, quando chegaram no distrito do Guaporé, Paulo fez sinal para que Marcos encostasse.

Após estacionar, a ex-mulher de Paulo desceu e Marcos aproveitou a oportunidade e foi até a base da Polícia Militar e pediu ajuda, ao perceber a viatura, Paulo fugiu e Marcos foi escoltado até Vilhena pelos policiais militares.

Porém, mesmo com medida protetiva, Paulo continuava ameaçando a ex e seu atual namorado.

Ainda durante as investigações foi descoberto que Paulo havia espancado um rapaz dentro do banheiro do Park Shopping Vilhena, onde Paulo o acusou de ser o autor de um vídeo portando uma arma de fogo mencionando que Paulo não iria agredir mais ninguém.

Ocorre que, Marcos ficou sabendo da agressão ao jovem que era amigo de sua namorada, e com isso, no dia que estava com ela e outras pessoas na lanchonete mandou uma mensagem de áudio onde dizia a Paulo, “você só agredia criança, porque você não bate em homem”.

A namorada de Marcos viu a mensagem e com medo da reação de Paulo, pediu para que ele apagasse. Porém, na mesma hora Paulo ligou para Marcos e discutiram pelo telefone.

Assim que desligou o telefone Marcos foi a cozinha da lanchonete, pegou uma faca e colocou na cintura. Passou alguns minutos, Paulo chegou em um carro, freou bruscamente na frente da lanchonete e desceu de arma em punho, Marcos levantou e ao perceber que Paulo estava com arma de fogo, saiu correndo, mesmo assim foi atingido por cinco disparos.

Marcos foi socorrido ao pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado grave, mas sobreviveu.

Paulo teve a prisão preventiva decretada e desde então está foragido. Contudo, ele foi representado pelo seu advogado, no qual entrou com pedido de habeas corpus para que seu cliente respondesse ao processo em liberdade, alegando que Paulo tem uma doença nas pernas, no qual não pode ficar sem caminhar e o espaço da cela não contribui para o exercício físico que ele precisa.

Entretanto, Núbio Lopes encerrou o inquérito e logo será remetido para o Ministério Público.

Paulo está foragido e sua foto está sendo divulgada para que ele seja preso e responda pelo seu crime.