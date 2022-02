De forma incisiva, a vereadora Irene Alves Almeida (DEM) usou a tribuna da Casa de Leis, na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro, para cobrar soluções da administração municipais no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

Ela cobrou, da prefeita Valéria Garcia (PP) e da secretária municipal de educação, Leila Brito Nery, o pagamento do terço de férias, de 2021, de todos os professores, já que – segundo a parlamentar – só alguns dos profissionais receberam os valores.

Em mensagem enviada à redação do Extra de Rondônia, Irene explicou que, em conversa com os responsáveis pela pasta, foi informada que os valores foram pagos conforme data de admissão. “Contudo, essa não é uma justificava convincente, pois a maioria dos servidores foi contratado no mesmo mês. Há documentos no Portal da Transparência, como holerite, que comprovam a situação. É direito do servidor receber todos os valores relativos aos cargos que ocupa”, frisou.

Irene também solicitou agilidade na regularização da implantação do piso nacional do Magistério em Pimenteiras do Oeste, já que a lei, que é federal, no valor de R$ 3.845,34, tem aplicação direta desde janeiro último, conforme ofício protocolado no gabinete da prefeita pelo Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul). “Fiz a cobrança e solicito que se cumpra a lei, com a devida adequação do valor do piso do Magistério, que é um direito”, encerrou.