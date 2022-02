O governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil) concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, fazendo um balanço dos três anos de gestão e comentando os desafios nessa caminhada à frente do Executivo Estadual.

Ele citou como o maior desafio a construção do novo Hospital de Urgência e Emergência, na capital, o qual irá receber a demanda do João Paulo II, bem como pacientes de todos os municípios do Estado. “Este é um projeto novo e traz consigo a missão de garantir mais humanização na saúde pública”, garante.

Rocha também fala do potencial do União Brasil e analisa a possibilidade de reeleição em outubro próximo.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

EXTRA DE RONDÔNIA – Como o senhor avalia este terceiro ano de gestão à frente do Governo do Estado de Rondônia?

MARCOS ROCHA – Este terceiro ano de mandato, traz consigo um dos maiores desafios da administração pública de Rondônia, que é a construção do novo Hospital de Urgência e Emergência, o qual irá receber a demanda do João Paulo II, bem como pacientes de todos os municípios do Estado. Este é um projeto novo e traz consigo a missão de garantir mais humanização na saúde pública. São 399 leitos clínicos, 64 leitos de UTI, pronto socorro, serviço de diagnóstico por imagem, toda estrutura que necessitamos neste momento. Esta é uma gestão diferente em todos os sentidos. Uma das minhas missões enquanto Governador é cuidar das pessoas, não trabalhar em benefício de um grupo político. Seguindo este caminho, conseguimos proporcionar melhores condições de trabalho pra diversas categorias do funcionalismo público, reajustamos salários, compramos equipamentos, enfim… nós demos o primeiro passo pra melhorar a qualidade de vida daqueles que dedicam suas carreiras pelos rondonienses. Nesse mesmo sentido, determinei ao DER que todas as pontes de madeira que são de responsabilidade do Governo do Estado devem ser trocadas por pontes de concreto ou tubos, sem deixar de lado a manutenção e recuperação dos mais de 6 mil quilômetros de estradas que são de responsabilidade do Executivo Estadual. Esse é um meio de garantir a trafegabilidade do homem do campo e também proporcionar condições logísticas adequadas para escoamento da produção. Nas cidades, nós já estamos colocando em prática o recapeamento de inúmeras ruas e avenidas. Assim que a chuva cessar, começam os asfaltos novos. Estamos colaborando ainda com os municípios de Rondônia em projetos de revitalização de áreas públicas, de modo que a cidade passe a ficar mais bonita e as pessoas tenham mais segurança, comodidade e ambientes de lazer.

Enquanto as escolas estavam fechadas em decorrência do combate ao coronavírus, o Governo de Rondônia executou reformas e ampliações, melhorou os espaços de ensino e nos locais que foram necessários, nós construímos escolas novas, a exemplo da escola Vivaldino Fernandes de Ávila, que vai atender os alunos dos distritos de Estrela Azul e Tabajara, região que compõe o município de Machadinho D´Oeste. Independentemente de partido ou posicionamento político, convidei todos os prefeitos, bem como os vereadores para sentarmos e colocar em prática projetos que vão beneficiar as pessoas. Não importa o tamanho do município, o Governo do Estado de Rondônia vai continuar trabalhando pela população. As coisas ainda não estão do jeito que eu imaginei, fomos obrigados a desacelerar alguns projetos por causa da Covid-19 e ainda temos muito trabalho pela frente. Em três anos de Governo de Rondônia, buscamos transformar nosso Estado para melhor. Contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado com ações importantes em todos os setores, ou seja, atender todos os 52 municípios e, consequentemente, seus respectivos distritos, com um trabalho voltado com transparência na administração pública, respeitando cada cidadão do nosso Estado. Por exemplo, revitalizando as estradas em mais de 6 mil km e pontes estaduais. Não temos dúvidas de que reformando as estradas o Governo do Estado estará garantindo que nossos agricultores dos municípios e dos seus distritos, melhores condições de tráfego e escoamento da produção agrícola. As atenções também foram direcionadas para reformas e ampliação das escolas, além de investir em saúde, segurança pública, ações de desenvolvimento social, agricultura, meio ambiente e muito mais. Desde 2021, o atual Governo está lançando nos municípios os três projetos municipalistas: “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”. Mesmo na pandemia, estamos alcançando metas positivas que podem ser superadas neste ano. Ainda temos um período de muitas ações, e com as bênçãos de Deus atenderemos a todos os rondonienses.

EXTRA – Quais foram os pontos altos de seu governo até o momento, e onde o senhor acha que poderia ter avançado mais?

ROCHA – Criamos propostas e soluções compatíveis com a realidade de Rondônia. Em suma, nós estabelecemos compromissos necessários para o desenvolvimento do Estado e o nosso índice de prioridade foi estabelecido naquilo que as pessoas precisam. Para se ter uma ideia, o Hospital de Urgência e Emergência, por exemplo, tem um prazo de conclusão total das obras de dois anos e meio, ou seja, será concluído após o término deste mandato. Nunca ninguém o fez porque é uma obra que leva muito tempo e consome recursos que poderiam ser utilizados em ações de cunho político, para promover o gestor “x” e “y”. Para que possamos mudar de verdade a realidade das pessoas e promover políticas públicas eficientes, é preciso deixar de lado os interesses pessoais e trabalhar pelo interesse coletivo. Partindo deste princípio, temos ainda as ações de combate à Covid-19 adotadas pelo Governo do Estado. A pandemia pegou todos de surpresa e causou um estrago geral, uma dor sem precedentes em nossa história. Tivemos que manter o foco no processo gerencial para não cairmos em armadilhas. Fui muito pressionado para comprar hospitais de campanha em lona. Todas as propostas passavam da casa dos milhões, mas aquilo me incomodava. Era dinheiro demais pra um hospital improvisado. Pra garantir um atendimento mais humanizado possível em meio ao volume de casos, nós conseguimos comprar um hospital em alvenaria onde graças a Deus e ao esforço heroico dos nossos profissionais de saúde milhares de pessoas foram salvas deste vírus. Nós ainda conseguimos ajudar mais de 28 mil famílias durante a pandemia através de transferência de renda temporária, pessoas que não tinham condições de garantir uma alimentação adequada, foram atendidas pelo Governo do Estado através do projeto AmpaRO.

Nós ainda investimos mais de R$ 130 milhões em infraestrutura das escolas públicas estaduais, promovemos reajustes salariais na segurança pública, compramos armamentos, veículos e garantimos mais estrutura para nossos servidores. Este é um Governo que fomenta o agronegócio e que é parceiro do grande, médio e pequeno produtor e hoje nós comemoramos junto com os homens e mulheres do campo inúmeras conquistas, além de alcançarmos diversos recordes de produção. Trabalhar em benefício das pessoas, rendeu ao Governo do Estado o selo “Triplo A” em solidez fiscal, ou seja: economicamente falando, o Estado de Rondônia vem mantendo seu ritmo de crescimento com boa gestão, honrando seus compromissos e garantindo recursos para investimentos em todos os setores. Quando iniciamos nossa gestão, criamos propostas e soluções para a realidade de Rondônia. Uma delas é a grande batalha da construção do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, que favorecerá a Saúde Pública do Estado. Enfrentamos várias barreiras, porém, já demos um grande salto. Contudo, estamos entrando em ação para reforçar e avançar nas demais ações, como revitalizar mais estradas próprias, substituir mais pontes de madeiras por concreto e aço, e implementar mais medidas que beneficiem o desenvolvimento ambiental, tanto por meio da regularização fundiária quanto em prol da redução das queimadas em nosso território.

EXTRA – Fazendo uma avaliação com o que fez e o que anunciou em sua campanha de 2018, o senhor se considera realizado? Por quê?

ROCHA – Ainda não estou realizado porque há muitos projetos que ainda precisam ser concluídos, mas estou satisfeito com o trabalho e as conquistas que alcançamos. Fomos obrigados a reduzir o ritmo das ações durante a pandemia e priorizar o combate ao vírus. Antes de iniciar este projeto político, eu sempre me questionava por que as ações públicas não chegavam sempre pedi a Deus que me inspirasse na busca por projetos que de fato melhorassem a vida do cidadão. Deus atendeu minhas preces e hoje temos diversos projetos em andamento, ações municipalistas que visam o desenvolvimento de Rondônia como um todo, sem distinção de pessoas e lugares. Independentemente do tamanho do município, há investimento estadual direcionado e garantido para aquela população. Só pra se ter uma ideia, Pimenteiras do Oeste, que é o menor município de Rondônia tem garantido mais de R$ 2 milhões em investimento. São pouco mais de dois mil habitantes, rondonienses que têm tanto direito de investimentos estaduais como moradores de regiões maiores. O Governo de Rondônia quer fazer mais pelo nosso povo. Muitas de nossas obras ou projetos já foram entregues e alcançados, e temos outras demandas em andamento e próximas de serem finalizadas. A entrega do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia que será construído em Porto Velho. Destaco essa entrega, porque é um trabalho inédito no âmbito da Saúde pública local, e proporcionará mais conforto e garantia no atendimento prestado à população. Mas, como já ressaltando, atuamos e estruturamos os demais setores. A Educação, por exemplo, avançou e nosso Estado está entre as melhores notas do país. Nossa Segurança Pública recebeu grande estrutura e valorização dos nossos policiais. Na agricultura o Governo atuou firme com estruturas, principalmente para fortalecer a agricultura familiar. Sempre coloco Deus na frente de tudo, é com Ele que conseguimos cumprir nosso papel nesta terra e sentir este desejo de realização. Da mesma forma, para os próximos dias, queremos encontrar novos caminhos e desenvolver mais Rondônia.

EXTRA – Quais são os desafios para a reta final do mandato, em 2022?

ROCHA – Desafio é algo aparentemente inalcançável, uma barreira até então intransponível e cabe a nós nos obrigarmos a vencer uma determinada etapa de modo que possamos evoluir e buscar algo improvável e distante da nossa realidade. O que esta gestão provou foi que os desafios até então intransponíveis na gestão do Estado de Rondônia podem ser superados. Encaramos com responsabilidade grandes problemas que há anos se arrastavam no Estado, mas que com a bênção de Deus e muita fé, conseguimos transformar a realidade de Rondônia e garantir pilares sólidos para que nossa população possa se desenvolver cada vez mais e tornarmos o futuro um caminho com infinitas possibilidades de percurso. Nós ainda temos como desafio o combate à pandemia. Eu tenho certeza que Deus vai continuar nos inspirando de modo que tenhamos serenidade e força pra vencermos este vírus. É preciso manter atenção na execução dos projetos em andamento para garantirmos agilidade e qualidade daquilo que nos propusemos a fazer. E também é necessário manter o diálogo com lideranças de todas as esferas para que possamos cada vez mais atender a população da forma que ela merece, afinal de contas ninguém é bom sozinho. Ao longo de nossa gestão, tivemos o desafio em manter o diálogo e relação com todas as frentes político-partidárias para garantir condições viáveis para o desenvolvimento de Rondônia. É por isso que já conseguimos entregar projetos e muitas obras de infraestrutura nos 52 municípios e seus distritos. Próximos à conclusão do 1º mandato, tendo em vista outras importantes entregas que vamos fazer, estamos prontos para dar continuidade a essa forma de governar que tem demonstrado dinamismo, articulação de equipe e parceria com foco direto na solução de questões adversas no Estado. Ainda estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e colocamos em prática ações para melhor atender nossa população. Mesmo assim, o Governo do Estado continuará mantendo o foco no trabalho para o desenvolvimento de Rondônia.

EXTRA – O que o senhor pode falar a respeito da questão do rateio do FUNDEB e de políticas de seu mandato para valorização do funcionalismo? ROCHA – O rateio do Fundeb é uma forma de valorização dos profissionais da Educação Básica. Um recurso que deverá contemplar todos os trabalhadores desta área, e que já está instituído por lei estadual número 1.124, de 21 de dezembro de 2021. Além do rateio, fizemos o pagamento de mais de R$ 40 milhões de licença-prêmio em pecúnia aos professores e técnicos educacionais ativos e inativos. Estes profissionais merecem todo nosso apoio, afinal eles trabalharam firmes durante a pandemia, compromissados em garantir a continuidade do processo de aprendizagem dos nossos filhos ensinar nossos alunos. O reconhecimento profissional não foi somente para professores, os Planos de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCRs) dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) e muitos outros benefícios para profissionais do nosso Governo.

EXTRA – Como o senhor avalia o desenvolvimento de programas lançados este ano por sua gestão, caso do “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”? As coisas ocorreram de acordo com o que o senhor esperava?

ROCHA – Somos gratos a Deus por levar ações que beneficiaram toda população. É o que acontece com os projetos: “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”. Conseguimos superar nossas expectativas, mesmo com muitos desafios, o que fizemos de alguma forma colaborou para mudança na vida de muitos cidadãos. Próximo de completar 1 ano, o “Tchau Poeira” já foi lançado em 27 municípios, incluindo a capital Porto Velho, sendo que seis cidades já iniciaram as obras de recapeamento asfáltico. É um trabalho que damos liberdade para as prefeituras apresentarem suas demandas e assim, de forma conjunta montarmos o planejamento e encontrar a melhor solução de infraestrutura local. São R$ 300 milhões de recursos próprios destinados somente para obras de pavimentação e recapeamento. O “Governo na Cidade”, já alcançou conta com projetos em 16 municípios. Essa ação tem por objetivo revitalizar espaços públicos, como praças, pórticos, investimento em iluminação e revitalização proporcionando mais dignidade e lazer às pessoas. O “Governo no Campo” foi criado para colaborar com o homem do campo. São serviços de infraestrutura realizados nas propriedades para beneficiar produtores rurais. São mais de R$ 40 milhões destinados a este projeto.

EXTRA – O senhor pretende concorrer à reeleição?

ROCHA – Não sou político de carreira. Quando entrei no projeto a convite do presidente Bolsonaro, tinha como objetivo colocar em prática ações desenvolvimentistas, ajudar a melhorar a vida das pessoas e colaborar com o Estado que me acolheu tão bem e onde construí minha família. Embora tenha interesse, acredito que não seja o momento de falar sobre política, ainda temos vários meses de trabalho e o desenvolvimento de Rondônia pra mim é mais importante nesse momento. Estamos observando as coisas que estão acontecendo e que estão dando certo para o desenvolvimento do nosso Estado. Estou seguindo todos os dias a missão dada por Deus. O trabalho está sério e transparente e a vontade de Deus que decidirá. Está nas mãos de Deus e ele quem vai dizer se devo ou não permanecer. Sabemos do nosso compromisso e como cristão que sou vou sempre honrar o senhor nosso Deus.

EXTRA – Qual é a sua avaliação acerca da força e potencialidade eleitoral do União Brasil, legenda que está sob seu comando no Estado?

ROCHA – O União Brasil já nasceu como um dos maiores partidos do país e assim irá permanecer. Em Rondônia não é diferente. Nós unimos as potencialidades de diversas lideranças em uma só missão, que é contribuir com o desenvolvimento social do nosso Estado e do país. O projeto já tem engajamento de dezenas de lideranças de todas as regiões do Estado e mostra que é coeso, que seus fundamentos são ideais para o que Rondônia precisa. Nosso Estado tem todo tipo de potencialidade econômica e o União Brasil abraça esta causa estando imbuído no processo de construção de um futuro promissor. Estamos preocupados em gerar novos postos de trabalho, mais renda, mais oportunidades para os empreendedores e atuar de forma colaborativa com a sociedade para que novas ideias possam proporcionar grandes resultados sociais.

EXTRA – Caso concorra à reeleição o senhor está contando com o apoio do presidente Jair Bolsonaro já no primeiro turno?

ROCHA – Conheço o presidente Bolsonaro desde antes da política. Quando ele se lançou candidato a vereador eu fui um dos apoiadores de sua campanha. Torci muito para que ele chegasse ao Congresso e depois à presidência. Ele mesmo me pediu para que fosse candidato a Governador de Rondônia nas eleições de 2019. Nossa relação vem desde antes de todo este processo e com certeza irá durar até o fim de nossas vidas. Ele, por ser o líder maior da nação, já se pronunciou que permanecerá neutro no primeiro turno das eleições. Entendo que seja uma decisão difícil se tomar, mas o respeito e sei de sua grandeza. Somos aliados de décadas e permaneceremos assim.

Deus me agraciou com a presença de pessoas sábias que apoiam e refletem as decisões que tenho tomado na vida pública. Foi assim, quando me candidatei e fui eleito governador de Rondônia. Na carreira militar, conheci a pessoa de Jair Bolsonaro. Desde lá, construímos um vínculo fraterno até nos reencontrarmos, desta vez, na trajetória política. Hoje, acredito na continuidade desta mesma parceria com o presidente Jair Bolsonaro. E da mesma forma, minha ajuda para continuar tornar o Brasil mais honesto e comprometido com o brasileiro permanece.

EXTRA – De que forma o senhor avalia o apoio do Governo Federal para a sua gestão e para o Estado de Rondônia de um modo geral?

ROCHA – Essa aliança com o presidente Bolsonaro foi de fundamental importância para o Estado de Rondônia, uma vez que recebemos atenção especial do Governo Federal. Recebemos diversos programas federais a exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Centelha Rondônia, Investimentos da Lei Aldir Blanc, apoio com a destinação de vacinas de combate à covid-19, suporte na segurança pública, enfim… avançamos em diversos setores com o apoio e colaboração do Governo Federal. Em nome do presidente Bolsonaro eu deixo meus agradecimentos a todos os membros do Governo Federal que não mediram esforços para ajudar nas ações do Estado de Rondônia. Desde 2019, recebemos uma grande atenção do Governo Federal para Rondônia. Isso é perceptível com a chegada de recursos e implementação de projetos nacionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); o Centelha Rondônia, que busca investir em projetos inovadores; atendimento à Segurança Pública, com o fornecimento de veículos e equipamentos, e muitas outras demandas.

Outra realização inédita é a visita de muitos ministros do Governo Federal a Rondônia. Essa relação é extremamente importante. E pode-se dizer que temos muito a conquistar. Já que todo o nosso governo é pautado pela busca de soluções para as realidades de Rondônia.