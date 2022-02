O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realiza nesta sexta-feira (18), a partir das 16h, mais uma ação do projeto “Opera Rondônia” em Vilhena.

A expectativa é que sejam realizadas 3.104 cirurgias no município.

O projeto “Opera Rondônia”, que ocorrerá no Hospital Regional de Vilhena, tem como objetivo oferecer mais acesso à saúde no interior do Estado, o recurso destinado foi de R$ 5,5 milhões, através da ação serão realizadas 3.104 cirurgias, 6.084 consultas e 23.532, totalizando 32.720 procedimentos no município.

As cirurgias que irão ser realizadas: Colecistectomia; Amigdalectomia; Hemorroidectomia; Esplenectomia; Hernioplastia epigastrica; Hernioplastia incisional; Hernioplastia inguinal/ Crural (bilateral); Hernioplastia inguinal (unilateral); Hernioplastia umbilical; reparação de outras hernias; tratamento cirurgico de ureterocele; Prostatectomia suprapúbica; Vasectomia; Postectomia; Histerectomia total; Laqueadura tubaria; Ooferectomia/Ooforoplastia; Orquidopexia unilateral; Orquiectomia unilateral; Gastrostomia.