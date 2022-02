O Deputado Estadual Alex Silva (Republicanos) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa na última quarta-feira (16), o vice-prefeito do município de Pimenta Bueno, Valteir Domingos da Cruz (Republicanos) para concluir o processo de liberação de emenda parlamentar.

Anteriormente, o vice-prefeito esteve em Porto Velho, e procurou Alex Silva em busca de investimentos para a saúde de distrito de Urucumacuã, localizado há 90 km de Pimenta Bueno, onde o parlamentar se comprometeu em assegurar benefícios para o distrito. O recurso no valor de R$300 mil reais já foi liberado, e será usado na construção da Unidade Básica de Saúde – UBS do distrito de Urucumacuã.

“A população de Urucumacuã enfrentava muitas dificuldades, sem ter uma unidade de saúde, principalmente no período de pandemia, com o aumento da procura por atendimento médico. Aproveito para reassumir os compromissos que firmamos para este ano e o apoio para com os municípios do interior do estado”, afirmou o parlamentar.

Urucumacuã concentra em média uma população 800 pessoas e a implantação da unidade irá levar melhorias para a saúde pública, e acima de tudo, dignidade e bem-estar para os moradores do distrito.