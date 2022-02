O motorista de um caminhão Mercedes Benz de cor vermelho placa KNC-7502/Lagoa da Prata – MG, carregado com madeira desapareceu após passar nesta quinta-feira, 17, por Vilhena.

De acordo com informações divulgadas em rede social, o caminhoneiro identificado como Sinesio Antônio de Oliveira, de 51 anos, fez o último contato com amigos, quando estava estacionado no pátio do posto Catarinense.

Os amigos estão preocupados, pois desde ontem o motorista não fez mais contato e está com o telefone desligado.

Qualquer informação que leve ao paradeiro do caminhoneiro ligar para Sérgio no número 031 9 9959-5657.

>>>Ouça áudio: