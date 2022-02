O deputado estadual Luizinho Goebel conseguiu junto ao Governo de Rondônia a aquisição de insumos para a construção de quebra-molas na BR 364, em Vilhena.

As lombadas que foram instaladas em pontos estratégicos do perímetro urbano da cidade é uma solicitação da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município.

Conforme o parlamentar, o pedido para a construção das lombadas foi feito pelo Chefe da PRF, Luiz Vivian, após o índice de acidentes nos trechos do perímetro urbano da cidade ter aumentado nos últimos tempos.

“Luizinho Goebel esteve com os servidores do DER, DNIT e a PRF visitando os locais onde as lombadas foram construídas. Com a instalação iremos diminuir os acidentes envolvendo pedestres e veículos automotores, resguardando, assim, a integridade física e a segurança das pessoas”, destacou Luizinho Goebel.