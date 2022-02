A coordenadora de futebol feminino do Barcelona Viviane Andrade entregou esta semana a Prefeitura de Vilhena, ofícios solicitando a realização das vistorias necessárias para a elaboração dos laudos técnicos de segurança do Estádio Portal da Amazônia para a temporada de 2022.

O Barcelona disputa este ano o Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 que começa em maio.

Os laudos técnicos, exigidos para todos os estádios, devem estar em conformidade com a portaria nº 290/15, do Ministério do Esporte, que são exigidos pelo Estatuto do Torcedor e atestam a real capacidade do público, bem como suas condições de segurança.

Para que o Portal a Amazônia seja autorizado a receber os jogos do Brasileiro Feminino Série A3, é preciso receber parecer emitido por Segurança (Polícia Militar), Engenharia (CREA), Prevenção e combate a incêndio e pânico (Corpo de Bombeiros) e Condições sanitárias e de higiene (Vigilância Sanitária).

A renovação dos laudos precisa ser feita com antecedência para assegurar que o Portal da Amazônia possa receber os jogos da competição nacional. “O nosso pedido feito com essa antecedência é para que a Prefeitura tenha tempo hábil caso seja necessário realizar algum reparo”, disse a coordenadora.

A coordenadora também enviou ofício pedindo a cedência do espaço do Estádio Portal a Amazônia para a realização dos treinos coletivos da equipe, previstos para iniciar no dia 15 de março.