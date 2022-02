Um homem identificado pelas iniciais E.K., foi preso na noite de quinta-feira, 18, por policiais da Patrulha Reforço quando fazia “limpa” numa casa na Rua 8504, no bairro Assossete, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do imóvel está viajando e o ladrão identificado que disse ser dependente químico, há vários dias havia quebrado a janela da residência e estava furtando aos poucos toda mobília da casa e trocando por drogas numa “boca de fumo”, no mesmo bairro.

Contudo, uma pessoa observou que o homem aparecia sempre a noite para pegar alguma coisa, e na quinta-feira, quando ele apareceu a PM foi chamada e prendeu o ladrão em flagrante quando carregava TV.

Em conversa com os militares, o bandido contou que trocava os objetos que ele furtava numa “boca de fumo” de uma mulher conhecida por “Lú”, e apontou o endereço para os PMs.

Em incursão ao local, os militares encontram diversos objetos de procedência duvidosa e certa quantia de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, os envolvidos na ocorrência foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).