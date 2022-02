W.W.M.G., de 19 anos, teve a perna esquerda dilacerada quando trabalhava com uma colheitadeira numa fazenda na linha 10, Km 11 – Rumo Escondido, área rural de Cabixi.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima e um colega estavam dentro do compartimento onde ficam armazenados os grãos na máquina, pois devido os grãos estarem úmidos, ele e o amigo estavam empurrando os grãos com os pés para esvaziar o compartimento.

Contudo, em dado momento W., se desequilibrou e prendeu a perna na engrenagem da máquina.

Quando o amigo perceber que W., estava sendo puxado pela engrenagem, agarrou o colega e puxou para fora do compartimento, porém, o rapaz estava com a perna dilacerada.

Diante da situação de emergência, a vítima foi levada pelos colegas para o hospital municipal de Cabixi, onde recebeu o primeiro atendimento e em seguida foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena.

W., passou por cirurgia e teve que amputar a perna esquerda. Porém, seu estado de saúde é estável.