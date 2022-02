Acidente envolvendo uma motoneta Biz e uma carreta aconteceu na manhã desta sexta-feira, 18, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a carreta trafegava pela Sabino Bezerra sentido Cuiabá, e quando motorista abriu para acessar a Avenida Paraná, a condutora da motocicleta entrou junto, com isso, foi fechada e a moto foi parar embaixo do caminhão.

Antes que a carreta passasse em cima da moto, a condutora conseguiu pular e não sofreu ferimentos.