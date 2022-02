Na noite de sexta-feira, 18, um grupo de homens armados invadiu uma casa no bairro Jardim América, em Vilhena e fizeram uma família refém e tocaram o terror.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, quatro pessoas estavam no portão da residência e esperavam um veículo de aplicativo, quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados que os renderam e os levaram para dentro da residencia, onde havia mais duas pessoas que também foram rendidas.

Os bandidos, usando forte pressão psicológica ordenaram que as vítimas entregassem os celulares, em seguida reviraram toda a casa em busca de objetos de valores e dinheiro.

Após pegarem diversos objetos, os ladrões colocaram dentro de uma caminhonete Toyota Hilux, além disso, os marginais puseram um capuz em uma das vítimas e saíram com ela no veículo. Após andarem por algum tempo, pararam e transferiram os objetos para outro carro e voltaram para a casa, onde um membro do grupo ficou mantendo a família refém. Em seguida o grupo fugiu levando a caminhonete.

Por volta das 05h deste sábado, 19, a família conseguiu se desvencilhar e chamaram a polícia.

De posse das informações, os militares passaram a fazer buscas e encontraram a caminhonete abandonada próxima a garagem da Eucatur. Nenhum suspeito foi localizado.