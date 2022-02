Chegando ao último ano da legislatura, o deputado federal Coronel Chrisóstomo afirma que a palavra principal que resume sua atuação é “agradecer”.

“Me lancei neste desafio para servir ao povo de Rondônia, e tenho me empenhado nesta missão, tanto que já destinei R$ 170 milhões aos 52 municípios, sendo que para Vilhena foram R$ 7 milhões. O reconhecimento e agradecimento que recebo do povo é a minha recompensa”, afirmou.

Em entrevista nesta semana ao Extra de Rondônia, ele enumerou ações ao Município. “Foram investimentos para a reforma do ginásio esportivo, asfaltamento, Hospital Regional e muito mais”, resume.

Ele também destacou investimentos feitos pelo seu mandato para a capital, que somou R$ 30 milhões, divididos em vários setores, de infraestrutura a saúde, passando por distritos e “muito mais”.

O deputado também destinou R$ 30 milhões para os Municípios do Vale do Jamari, na região de Ariquemes, outro pólo forte de ação do parlamentar.

Chamando o presidente Bolsonaro de “Rei de Rondônia”, ele destacou a amizade com o presidente da República, que resulta em benefícios para o Estado.

Sobre seu destino político, ele afirma que ainda está no PSL, mas agora com a fusão com o DEM para a criação do União Brasil, sob o comando do governador Marcos Rocha, deve o colocar em outro partido. “Não faço parte deste grupo que me desprezou”, avisa.

Convidado pelo presidente para ingressar no PL, seguindo o exemplo do líder, ele afirmou que o partido precisa compor uma nominata competitiva para que seja viável sua adesão a legenda.

“Pode ser este o meu destino, mas o que eu posso garantir é que procurarei estar numa posição em que possa ser capaz de continuar trabalhando pelo povo de Rondônia, longe de legendas que venham a fazer coisas erradas ou desrespeitem a nossa população”, destacou.

Finalizando a conversa, ele garantiu que o povo de Rondônia pode esperar dele o cumprimento da atual missão, e a continuidade de seu trabalho correto e respeitoso com o povo e com o dinheiro público.