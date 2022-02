De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem estava numa lanchonete com sua esposa e em dado momento ela o chamou para irem embora, contudo, ele não gostou e falou para a mulher que não ia, e com isso, começaram a discutir, em seguida ele foi até ao carro, pegou uma pistola e atirou para o alto.

A Polícia Militar foi chamada e ao chegar no local, os militares observaram que o suspeito jogou algo dentro do veículo.

Em revista no carro, a polícia encontrou uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, municiada, com um carregador.

Todavia, o suspeito foi detido. A mulher disse que seu marido é atirador e apresentou apernas o registro da arma.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.