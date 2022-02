A polarização recentemente apurada entre dois grupos políticos de Pimenta Bueno, em torno da disputa por vagas na Assembleia Legislativa, mais uma vez se revela através de discussão e troca de farpas pelas redes sociais.

De um lado do embate se apresentam integrantes da família Mendonça, composta por pessoas que ocuparam ou mesmo ocupam cargos importantes na cidade e no Estado, e do outro o vereador Marcelo Stocco (PTB), uma liderança emergente no Município.

A discussão atual gira em torno da instalação de rede de esgoto na cidade, mas se trata apenas do atual foco de contradição entre os grupos políticos, a exemplo de outros debates que já ocorreram e antecipando confrontações que deverão vir pela frente.

O fato é que a troca de acusações e alfinetadas de lado a lado atesta que Stocco e os Mendonça deverão ver protagonistas no debate político-eleitoral deste ano em Pimenta Bueno, uma vez que estarão em disputa pelos votos do eleitorado para tentar conquistar cadeiras na Assembleia Legislativa.

Como a cidade não dispõe de quantidade de eleitores suficiente para colocar de uma vez só um dos Mendonça, provavelmente o atual deputado estadual Jean – apesar dele não estar no centro das discussões, mas sim outras pessoas de sua família -, e Marcelo Stocco no Legislativo Estadual, o que se prevê é o acirramento no enfrentamento entre os polos a partir de agora, numa escalada com perspectiva de chegar ao auge assim que a campanha política tiver início.