O município de Cáceres, localizado na região Centro-Oeste do Mato Grosso, a 214 quilômetros da capital Cuiabá, recebeu na noite de quinta-feira, 17 de fevereiro, a diretoria da Sicoob Credisul para Pré-Assembleia 2022. A prestação de conta reuniu 150 cooperados.

Durante a apresentação, o presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, reforçou a importância do cooperativismo e o potencial da região. “Essa é uma unidade nova e está dando os seus primeiros passos. Com a pré-assembleia, conseguimos transmitir a mensagem da importância da cooperativa para região. Tivemos uma participação excelente. Cáceres tem grande potencial, uma economia pujante e tem tudo para crescer. O que pudermos fazer para ajudar, faremos. Essa é a força do cooperativismo”.

Com dois anos de atividade, em 2021, a unidade de Cáceres chegou a R$ 29,3 milhões na carteira de crédito; R$ 10,1 milhões em depósitos totais; R$ 1,2 milhões de sobras + juros ao capital; R$ 711 mil de capital social e 555 cooperados.

Após a reunião, os convidados participaram de um jantar e concorreram a variados brindes. Fechando a noite, os cooperados foram presenteados com uma muda de ipê do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano tem como meta plantar 10 mil árvores. Em lugar de arranjos florais, a Sicoob Credisul investe em mudas de árvores com o objetivo de contribuir para o meio ambiente.

As próximas Pré-Assembleias presenciais no Mato Grosso acontecem em Sapezal (21/02); Nova Mutum (22/02); Sorriso (23/02) e Lucas do Rio Verde (24/02).