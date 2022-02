Tendo exercido dois mandatos como vereador, além de ter ocupado diversas funções em administração pública municipal sempre no primeiro ou segundo escalões, Cilso Mendes, que hoje vive em Primavera de Rondônia, acredita que chegou o momento de buscar um cargo mais elevado na vida pública rondoniense, e se apresenta como pré-candidato a deputado estadual.

Sua experiência nas mais diversas áreas do serviço público, em seu ponto de vista o capacitam para exercer mandato parlamentar de forma produtiva à população, dado o conhecimento do funcionamento da máquina pública, assim como com gestão legislativa.

Ele apresenta propostas de ação de suporte para as áreas de saúde, social, setor produtivo, educação e infra-estrutura, com projetos bem elaborados e embasados em seu conhecimento das demandas da região em que atua.

Cilso Mendes tem um boa relação em diversas cidades que fazem parte dos pólos de Pimenta Bueno e Rolim de Moura, transitando bem entre as lideranças destas regiões, com vasto círculo de amizade e influência.

Pesa a favor dele os vários anos de atuação política e administrativa, com inúmeras conquistas para a população de Primavera de Rondônia e outras cidades.

Filiado ao PDT, Mendes vem sendo procurado por outras siglas para construir o projeto político que pode o levar à Assembleia Legislativa, e no momento oportuno irá decidir qual será a melhor opção para concorrer às eleições do próximo outubro