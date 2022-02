De passagem pela região do Vale do Jamari, o deputado estadual Chiquinho da Emater esteve na sexta-feira em Alto Paraíso, ocasião em que conversou com exclusividade com a reportagem do Extra de Rondônia.

O deputado falou sobre os benefícios que têm levado aquele Município, onde é um dos recordistas em encaminhamento de recursos, destacando o trabalho do prefeito João Pavan (DEM), mas também mandou seu recado ao Cone Sul, sua região de domicílio eleitoral.

O deputado prometeu muito trabalho e empenho neste último ano de mandato, e declarou ao Extra que seu projeto político é buscar a reeleição.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo:

>>>Veja a entrevista:

