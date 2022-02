A diretoria da Banda do Vai Quem Quer já realiza os últimos preparativos para a realização da Live da Banda, que acontece no próximo sábado, dia 26 de fevereiro, a partir das 16 horas, com quatro horas de duração.

“Teremos quatro horas com músicas da banda musical da Banda do Vai Quem Querer algumas apresentações artísticas. Tudo para que o folião da Banda possa matar um pouco a saudade do maior bloco de rua da região Norte e curtir em casa, com todos os cuidados sanitários por causa da pandemia da covid-19 e principalmente sem aglomeração”, destacou a presidente da BVQQ, advogada Siça Andrade.

Pelo segundo ano consecutivo o maior bloco de carnaval de rua da região Norte, a Banda do Vai Quem Quer, não irá desfilar pelas principias avenidas de Porto Velho. Porém, à exemplo do ano passado, a diretoria realiza a live, com duração de quatro horas, tendo início ás 16 horas do sábado, 26 de fevereiro. A BVQQ foi o primeiro bloco de rua a anunciar que não desfila mais uma vez esse ano em razão da pandemia.

“Por causa da pandemia do coronavírus e em respeito as milhares de vítimas da covid-19, decidimos mais uma vez não aglomerar. Porém, para não passar em branco, vamos realizar uma live para levar um pouco de alegria aos foliões da Banda”, destacou a presidente do bloco, Siça Andrade convidando a todos a participar da live da Banda do Vai Quem Quer, de casa acompanhando a transmissão e sem aglomeração.

Mais informações pelo telefone:99991-4900.